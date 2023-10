Que sont ces "Flexi-Jobs" que le gouvernement veut démocratiser mais qui convainquent peu les syndicats ?

Du côté syndical, l'enthousiasme n'est pas de mise. La secrétaire générale de la CSC Marie-Hélène Ska estime qu’il ne s’agit pas d’une mesure en réponse "au besoin de main-d’œuvre supplémentaire qui est réclamée à cor et à cri dans un certain nombre de secteurs". Mais elle insiste cependant : "il faut noter que l’on va enfin rétribuer les personnes qui sont en flexi-job au même barème que celles et ceux qui travaillent dans le secteur avec une exception notable pour le secteur de l’HoReCa".

La présidente du SETCa, Myriam Delmée, regrette que l’on élargisse depuis 2015 les flexi-jobs à de nouveaux secteurs. "On se donne bonne conscience en augmentant les cotisations ONSS (de 25% à 28%), il n’y a pas de fiscalité dessus […] vous voyez le volume d’emplois que cela représente ..."

L'idée pour le gouvernement était donc de rendre ce type d'emplois plus attirants. Reste que pour Myriam Delmée, "ce n’est pas de l’emploi que l’on va blanchir (référence à la mise en place des flexi-jobs dans l’HoReCa pour réduire le travail au noir), c’est de l’emploi de qualité qui va être transformé au fur et à mesure du temps en emploi de flexi-job."

Et elle donne l’exemple du commerce : "on sait que les flexi-jobeurs, ce n’est pas de l’emploi en plus, c’est à la place de travailleurs ordinaires. Ça a vraiment chassé le bon emploi".