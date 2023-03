Que sont ces "banques systémiques" qui peuvent faire éclater le système bancaire ? Comment empêcher la casse ?

La crise financière de 2008-2009 a mené les autorités de supervision à remettre de l’ordre dans le secteur bancaire.

Pour limiter le risque qu’une faillite bancaire survienne, on a imposé de nouvelles règles aux banques. Elles doivent avoir plus de fonds propres qu’avant. "Les banques qualifiées de systémiques doivent avoir plus de fonds propres que les autres", précise Eric Dor. Ces fonds propres sont là "pour absorber les pertes raisonnables sur les actifs", ajoute Eric Dor. On pense ici, par exemple, à des prêts qui ne seraient pas remboursés par des emprunteurs.

Les banques doivent donc être plus solvables et avoir des réserves pour les coups durs. Elles doivent respecter ce qu’on appelle des "ratios de solvabilité", c’est-à-dire mettre de côté un certain pourcentage de leurs actifs.

Les banques doivent aussi avoir plus de liquidités, c’est-à-dire de l’argent disponible rapidement, s’il faut, par exemple, faire face aux retraits des clients. "Il faut qu’en plus du cash et des dépôts que la banque fait à la Banque nationale, il y ait des actifs liquides dont elle peut se débarrasser très vite, par exemple des obligations d’Etat qu’on peut vendre rapidement", explique Eric Dor.

Mais le respect de ces critères ne suffit pas toujours. La preuve avec le Crédit suisse qui malgré cela n’a pas été en mesure de faire face à la méfiance des clients.