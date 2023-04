Que se serait-il passé si Nirvana avait écrit "Wonderwall" ?

Une expérience étonnante mais très intéressante.

Cap sur la Finlande aujourd'hui où nous partons à la rencontre de Otu, un véritable multi-instrumentiste. Le jeune homme n'est pas un débutant : c'est un producteur et un musicien qui cumule déjà plus de 17 années d’expérience. Il excelle notamment dans la composition, la production et le mix et a travaillé sur des films, des publicités, des jeux vidéo et pour des créateurs de YouTube.

Mais ce qui a fait sa renommée sur le web, ce sont ses reprises d’artistes dans le style d’autres musiciens. Souvenez-vous : l'année dernière, nous vous avions présenté sa reprise de "Barbie Girl" dans le style de System Of A Down et plus récemment, sa transformation de l'hymne du film Rocky III - "Eye of the Tiger" dans le style de Metallica.

Cette fois-ci, l'homme, dont la chaine YouTube se nomme Moonic Productions, a décidé de nous montrer à quoi aurait ressemblé "Wonderwall", le plus gros tube d'Oasis s'il avait été écrit à l'époque par Nirvana.

Le résultat est aussi surprenant qu'efficace et ce cher Otu nous prouve qu'il peut vraiment imiter Nirvana - en jouant de tous les instruments - à la perfection.