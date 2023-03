Que se serait-il passé si Metallica avait écrit "Eye of the tiger" ?

Le youtubeur derrière la chaine YouTube Moonic Productions nous en fait une démonstration réellement impressionnante.

On voyage du coté de la Finlande ce matin pour rencontrer un certain Otu. Loin d'être un débutant, notre homme est un producteur de musique et un musicien avec plus de 17 années d’expérience qui excelle dans la composition, la production et le mix. Il a notamment travaillé sur des films, des publicités, des jeux vidéo et pour des créateurs de YouTube. Un véritable multi-instrumentiste et un chanteur polyvalent.

Mais ce qui a fait sa renommé sur le web, ce sont ses reprises d’artistes dans le style d’autres musiciens. Souvenez-vous : l'année dernière, nous vous avions présenté sa reprise de "Barbie Girl" dans le style de System Of A Down.

Cette fois-ci, l'homme qui se cache derrière la chaine YouTube Moonic Productions a décidé de nous montrer à quoi aurait ressemblé l'hymne du film Rocky III - "Eye of the Tiger" du groupe de rock américain Survivor - s'il avait été écrit à l'époque par Metallica.

Le résultat est aussi surprenant qu'efficace et ce cher Otu nous prouve qu'il peut vraiment imiter Metallica - en jouant de tous les instruments - à la perfection.