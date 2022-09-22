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Ukraine - Україна

Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ?

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Зіткнувшись із різким зростанням цін на енергоносії, деякі споживачі, ймовірно, не зможуть оплатити свої рахунки. Деякі навіть закликали громадян бойкотувати виплати та фінансову непокору.

Якщо у вас виникли проблеми з оплатою рахунків за електроенергію, вам слід почати з контакту з вашим постачальником газу, електроенергії чи мазуту. Перший крок починається з перевірки: чи запропонований контракт найкраще підходить для ситуації? Чи правильний місячний фіксатор чи його потрібно змінити? Якщо сума до сплати занадто висока, ви можете попросити розстрочити платіж, щоб зменшити щомісячний платіж. Розділити ваш рахунок не завжди можливо чи достатньо. У разі постійних труднощів не соромтеся звертатися до CPAS, де ви зареєстровані. У Бельгії на це вже мають право більше мільйона сімей.

CPAS також дає поради щодо того, як краще управляти своїм бюджетом і використовувати менш енергоємні прилади.

Неплатити за рахунком все одно не вихід. У цьому випадку ви повинні усвідомлювати, що наражаєте себе на проблеми. Будуть різні  листи з нагадуванням, а потім офіційне повідомлення, можливо, додаткові витрати. Якщо платіжки чи плану оплати все ще немає, переходимо до встановлення бюджетного лічильника. У цій ситуації можна споживати лише те, що вже передплачено. Несплата рахунків також може призвести до суду.

 


 

Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ?

Devant l’explosion des tarifs énergétiques, certains consommateurs ne parviendront sans doute pas à payer leur facture. Certains appellent même les citoyens au boycott des paiements et à la désobéissance financière.

Si vous avez des problèmes pour payer votre facture d’énergie, il faut commencer par contacter votre fournisseur de gaz, d’électricité ou de mazout. La première étape commencera par une vérification : le contrat proposé est-il le mieux adapté à la situation ? La provision mensuelle est-elle correcte ou doit-elle être modifiée ? Si la somme à payer est trop élevée, on peut demander l’étalement du paiement afin de réduire sa mensualité. Fragmenter sa facture n’est pas toujours possible ni suffisant. En cas de difficultés persistantes, il ne faut pas hésiter à contacter le CPAS où vous êtes inscrits. Plus d’un million de foyers y ont déjà droit en Belgique.

Les CPAS donnent aussi des conseils pour mieux gérer son budget et utiliser des appareils moins gourmands en énergie.

Ne pas payer sa facture n’est de toute façon pas une solution. Dans ce cas, il faut être conscient qu’on s’expose à des problèmes. Il y aura divers rappels et ensuite une mise en demeure, sans doute des frais supplémentaires. S’il n’y a toujours pas de paiement ou de plan de paiement, on se dirige vers le placement d’un compteur à budget. Dans cette situation, on ne peut consommer que ce qui a déjà été prépayé. Ne pas payer ses factures peut aussi conduire chez le juge de paix.

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