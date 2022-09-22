Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ?

Зіткнувшись із різким зростанням цін на енергоносії, деякі споживачі, ймовірно, не зможуть оплатити свої рахунки. Деякі навіть закликали громадян бойкотувати виплати та фінансову непокору.

Якщо у вас виникли проблеми з оплатою рахунків за електроенергію, вам слід почати з контакту з вашим постачальником газу, електроенергії чи мазуту. Перший крок починається з перевірки: чи запропонований контракт найкраще підходить для ситуації? Чи правильний місячний фіксатор чи його потрібно змінити? Якщо сума до сплати занадто висока, ви можете попросити розстрочити платіж, щоб зменшити щомісячний платіж. Розділити ваш рахунок не завжди можливо чи достатньо. У разі постійних труднощів не соромтеся звертатися до CPAS, де ви зареєстровані. У Бельгії на це вже мають право більше мільйона сімей.

CPAS також дає поради щодо того, як краще управляти своїм бюджетом і використовувати менш енергоємні прилади.

Неплатити за рахунком все одно не вихід. У цьому випадку ви повинні усвідомлювати, що наражаєте себе на проблеми. Будуть різні листи з нагадуванням, а потім офіційне повідомлення, можливо, додаткові витрати. Якщо платіжки чи плану оплати все ще немає, переходимо до встановлення бюджетного лічильника. У цій ситуації можна споживати лише те, що вже передплачено. Несплата рахунків також може призвести до суду.



