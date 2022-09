Що станеться, якщо ви не сплатите рахунок за електроенергію ? | Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ?

Devant l’explosion des tarifs énergétiques, certains consommateurs ne parviendront sans doute pas à payer leur facture. Certains appellent même les citoyens au boycott des paiements et à la désobéissance financière.

Si vous avez des problèmes pour payer votre facture d’énergie, il faut commencer par contacter votre fournisseur de gaz, d’électricité ou de mazout. La première étape commencera par une vérification : le contrat proposé est-il le mieux adapté à la situation ? La provision mensuelle est-elle correcte ou doit-elle être modifiée ? Si la somme à payer est trop élevée, on peut demander l’étalement du paiement afin de réduire sa mensualité. Fragmenter sa facture n’est pas toujours possible ni suffisant. En cas de difficultés persistantes, il ne faut pas hésiter à contacter le CPAS où vous êtes inscrits. Plus d’un million de foyers y ont déjà droit en Belgique.

Les CPAS donnent aussi des conseils pour mieux gérer son budget et utiliser des appareils moins gourmands en énergie.

Ne pas payer sa facture n’est de toute façon pas une solution. Dans ce cas, il faut être conscient qu’on s’expose à des problèmes. Il y aura divers rappels et ensuite une mise en demeure, sans doute des frais supplémentaires. S’il n’y a toujours pas de paiement ou de plan de paiement, on se dirige vers le placement d’un compteur à budget. Dans cette situation, on ne peut consommer que ce qui a déjà été prépayé. Ne pas payer ses factures peut aussi conduire chez le juge de paix.