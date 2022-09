Que se passe-t-il si on ne paie pas sa facture d’énergie ?

A défaut d’un compromis avec son fournisseur et si l’intervention du CPAS n’est suffisante, il arrive qu’on ne puisse tout simplement pas payer. D’autres pourraient choisir volontairement de ne pas payer pour protester contre l’augmentation des prix ou les bénéfices des sociétés productrices d’énergie. Dans ce cas, il faut être conscient qu’on s’expose à une réaction des organismes fournisseurs.

Il y aura divers rappels et ensuite une mise en demeure, sans doute des frais supplémentaires. S’il n’y a toujours pas de paiement ou de plan de paiement, on se dirige vers le placement d’un compteur à budget. Dans cette situation, on ne peut consommer que ce qui a déjà été prépayé.

Ne pas payer ses factures peut aussi conduire chez le juge de paix. Et une coupure d’électricité n’est pas à exclure, sauf pour les clients protégés, c’est-à-dire les citoyens les plus précaires et les bénéficiaires de tarifs sociaux.

Christine Mahy est la secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, elle met en garde : "Ne pas payer ses factures, c’est assez dangereux, on finit toujours par être rattrapé, les fournisseurs auront en général le dernier mot car ils disposent de moyens légaux et juridiques pour récupérer leur dû. On s’expose à des frais supplémentaires, d’éventuelles poursuites, des huissiers et compagnie. Bref, ce sont des complications dont on n’a pas vraiment besoin, il faut donc tout faire pour trouver une solution, mais ne pas faire l’autruche."