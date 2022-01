Que se passe-t-il si on ne dort pas plusieurs jours d’affilée ?

Le film Awake met en scène une catastrophe planétaire qui empêche les gens de dormir.

Les gens deviennent fous et finissent par mourir. Mais que se passe-t-il dans notre corps si on ne dort pas ? Pourquoi le sommeil nous est-il vital ? Comment le fait de dormir nous permet de maintenir notre corps en bon état de fonctionnement ?

Nous avons déjà répondu à certaines de ces questions comme savoir ce qu’il se passe dans le corps et dans le cerveau pendant le sommeil. Les bienfaits du sommeil sur notre santé, tant physique que mentale, sont nombreux mais les recherches continuent afin de mieux comprendre ce phénomène et tenter de le rendre plus sain pour toutes ces personnes (de plus en plus nombreuses) qui souffrent de troubles du sommeil.