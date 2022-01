Que se passe-t-il quand on mélange Prince et Slayer ?

Le roi du mash-up, Bill McClintock, nous propose une nouvelle association musicale hors du commun entre Prince et Slayer.

Ce n'est pas tous les jours que l'on tombe sur des mixes qui fusionnent aussi parfaitement que ceux du talentueux Bill McClintock qui propose des mashups aussi brillants que créatifs.

Pour cette nouvelle vidéo, il s'est demandé ce que donnerait un mélange entre " Black Magic " de Slayer et " Let's Go Crazy " de Prince. Le résultat - à découvrir ci-dessous - est diaboliquement efficace et contient également quelques fragments de "I'm The One" de Van Halen et "Whole Lotta Love" de Led Zeppelin !