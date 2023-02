Que se passe-t-il quand la température de la stratosphère augmente de 70 degrés ?

Le Sudden Stratospheric Warming (réchauffement stratosphérique soudain) est un phénomène météo au cours duquel la température de la stratosphère augmente soudainement, non pas de quelques degrés mais bien de dizaines de degrés.

On vous expliquait il y a quelques semaines la raison d’une météo aussi violemment différentes entre les chutes du Niagara et le Chili : un vortex polaire. S’il n’est pas responsable de ce réchauffement stratosphérique soudain, il va en être impacté et pourrait descendre sur nos contrées.

Pour rappel, le vortex polaire est une zone d’air froid (toute l’atmosphère jusqu’à la stratosphère) qui est normalement localisée au pôle Nord.