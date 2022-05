Que se passe t-il la nuit, quand l’argent dort enfin ? L'incroyable réédition de "Blackwater"

Polar et littérature de genre avec Michel Dufranne : L'incroyable réédition de "Blackwater" de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. L'histoire d'une famille, d'une ville, et des rivières qui façonnent leur vie...

Benvenue à Perdido ! Venez découvrir ce coin tranquille de l’Alabama aux rues cossues, gouverné par de riches familles, et qui doit tout à ses rivières. Des rivières généreuses, mais aussi dangereuses, qui donnent et qui prennent.

Voyez-les bouillonner au pied des maisons, entendez leur écho dans le bourdonnement des scieries, sentez-les perturber le cours paresseux de la vie… Ces flots boueux, capables de vous aspirer par le fond et de ne jamais rendre votre corps, cachent des mystères insondables.

Qui sait ce qui se passe la nuit, quand les manigances s’apaisent, quand l’argent dort enfin, et que les ambitions se sont tues ? Et qui est cette Elinor Dammert, jeune beauté aux cheveux ocre, merveilleusement apparue un jour de crue, et qui vient perturber l’équilibre en place ?

Que dissimule-t-elle derrière son sourire affable ? Et quel lien étrange entretient-elle avec la Perdido ?