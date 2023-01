Que se passe-t-il exactement en Iran ? Quand les sources manquent, la prudence s’impose

Réseaux sociaux : gare aux Fake News !

Les sources d’information classiques, comme les correspondants, les envoyés spéciaux, les agences, s’étant taries… restent, les réseaux sociaux. Mais quelle crédibilité accorder aux vidéos et aux témoignages qui circulent sur Facebook, Instagram ou Twitter, et dont on ignore bien souvent la source, la date et le lieu d’origine ? Une source bien informée, mais souhaitant rester anonyme, nous a ainsi expliqué que des groupes iraniens d’opposition basés à l’étranger n’hésitaient pas à faire circuler des vidéos de manifestations datant d’il y a plusieurs années, en les faisant passer pour des images actuelles, afin de donner plus d’ampleur au mouvement de contestation anti-régime.

Ce type de "fake" devient de plus en plus fréquent sur les réseaux sociaux. Et pas uniquement en Iran. Sur d’autres terrains difficiles d’accès, comme l’est de la République démocratique du Congo ou au Donbass en Ukraine, on voit aussi circuler des images filmées par des téléphones portables, relayées à la chaîne sur des plateformes comme Facebook, Whatsapp ou Twitter, sans qu’aucune source, ni lieu, ni date, ne soient mentionnés.

"Les agences de presse internationales disposent de services compétents pour décrypter les images amateurs qui circulent sur internet, explique Aurélie Didier. Cela demande du temps et des outils d’analyse complexes pour identifier le lieu où elles ont été tournées, s’assurer qu’elles sont bien actuelles. Nous ne nous fions donc qu’aux images recoupées par ces agences. Et on s’interdit d’utiliser les autres qui circulent sur les réseaux sociaux, même quand elles sont partagées par des confrères d’autres médias jugés crédibles."

En parallèle, la rédaction a commencé à former ses propres équipes à l’analyse et au décryptage des images qui circulent sur internet. Mais ce travail de longue haleine n’est malheureusement pas d’un grand secours pour couvrir l’actualité quotidienne.