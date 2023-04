Que se passe-t-il dans le second trou bleu le plus profond du monde découvert dans le Yucatan ?

Un nouveau trou bleu a été découvert et il est le second plus grand du monde. Mais qu’est-ce que c’est ce "trou bleu" ?

Une étude publiée dans la revue Frontiers in Marine Science, annonce la découverte et l’analyse du trou 'Taam Ja', qui signifie "eau profonde" en langue maya. Première découverte : il est très grand. Pas aussi large que celui au large des côtes du Belize (300 mètres) ni aussi profond que le Dragon Hole en mer de Chine méridionale (300 mètres) mais suffisamment pour en faire le deuxième plus grand du monde.

Il a été trouvé en 2021 dans la baie de la péninsule de Chetumal Yucatan au Mexique, près du cratère Chicxulub connu pour être le lieu de crash de l’astéroïde qui a entraîné l’extinction des dinosaures. Il fait 274 mètres de profondeur, 100 mètres de larges, a une superficie de 13.690 m² et son embouchure se trouve à un peu moins de 5 mètres sous le niveau de la mer. Vous pouvez voir une image satellite (peu claire) sur Google Maps (18.62184895020143, -88.14961575556363).

S’il se trouve par hasard près du crash de l’astéroïde, ce trou bleu n’a rien à voir avec l’espace ou avec les dinosaures.