Que se passe-t-il dans le Haut-Karabakh ? Comprendre la situation en quatre points

À la suite du conflit de 2020, l’Arménie, frontalier, n’avait plus de force en présence dans le Haut-Karabakh. Donc la position de l’Arménie était de dire "on respecte l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan dans ses frontières, incluant la région du Haut-Karabakh. Et c’est aux Arméniens du Haut-Karabakh de déterminer leur statut avec l’Azerbaïdjan et le cadre de coexistence", détaille Anita Khachaturova. Si le pays n’insiste pas pour obtenir un statut autonome pour les Arméniens d’Azerbaïdjan, il insiste pour obtenir des garanties de sécurité internationale pour la population sur place. Mais cela a été perçu par "les Arméniens du Haut-Karabakh comme un abandon". La position de l’Arménie est complexe dans cette situation. Depuis l’opération de 2020, l’Arménie est considérablement affaiblie face à l’Azerbaïdjan qui opère des incursions dans son territoire. "Il y a une véritable menace militaire contre l’Arménie et une incapacité de l’armée arménienne à se défendre face à l’Azerbaïdjan", pointe Anita Khachaturova.

Quant à la position de la Russie, elle ne semble pas moins complexe. Le Haut-Karabakh, l’Arménie, l’Azerbaïdjan sont tous dans ce que l’on peut appeler une zone d’influence russe. Depuis 2020, plus de 1900 hommes russes sont chargés de maintenir la sécurité de la population du Haut-Karabakh et le maintien du cessez-le-feu. L’Arménie et la Russie ont eu des relations d’alliances. D’ailleurs la Russie est liée à l’Arménie par un traité bilatéral mais aussi dans le cadre de l’OTSC, l’alliance militaire de sécurité commune qui inclut une clause de défense collective.

Mais depuis 2020, et encore plus avec la guerre en Ukraine, on observe une distanciation de l’Arménie, notamment avec son Premier ministre Nikol Pashinyan, à l’égard de la Russie. La Russie a d’ailleurs qualifié plusieurs fois, certaines actions et déclarations de Nikol Pashinyan comme étant "inamicales". Il était arrivé au pouvoir avec des discours pro-européens, anti-corruption. Ce qui n’était pas nécessairement du goût de la Russie. Les relations entre la Russie et l’Arménie ont commencé à se détériorer.

De plus, si "la Russie est présente en Arménie depuis les années 1990. Ils ont des bases militaires situées sur deux des frontières arméniennes, celle avec la Turquie et celle avec l’Azerbaïdjan. Mais depuis, au moins la guerre en Ukraine en 2022, ces forces ont été complètement inactives, y compris quand l’Azerbaïdjan a attaqué le territoire souverain de l’Arménie en septembre 2022 où les troupes russes ont été visées", souligne Anita Khachaturova. L’OTSC et la clause de défense collective n’avaient alors pas été activées.

Parallèlement à la détérioration des liens entre Arménie et Russie, il y a, au contraire des liens amicaux et personnels entre l’Azerbaïdjan et la Russie. Pour Anita Khachaturova, "au-delà des rapports économiques et politiques qui lient les deux pays, il y a une dimension personnelle entre le président Vladimir Poutine et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev".

S’ajoute à cela la guerre en Ukraine, qui fait de l’Azerbaïdjan un acteur très convoité. D’un côté par la Russie elle-même qui a besoin à la fois de "loyauté" dans la région mais également parce que "la Russie a besoin de relais dans son voisinage proche pour trouver des voies de sorties pour son gaz et pour ses marchandises qu’elle ne peut plus acheminer vers l’Europe".