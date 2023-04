Que se passe-t-il dans le cerveau d’une personne bilingue ?

Près de la moitié de l’humanité parle plus d’une langue et beaucoup maîtrisent plusieurs systèmes d’écriture différents. Chez ces personnes bilingues, comment le cerveau traite-t-il les différentes langues ? Explications du scientifique Pasquale Nardone dans Week-End Première.

Pour comprendre comment fonctionne le cerveau pour lire et reproduire des sons, on utilise notamment la technique de l’Imagerie par Résonance Magnétique Fonctionnelle. C’est une IRM un peu particulière, dans la mesure où on utilise les propriétés magnétiques du sang, qui varient lorsqu’il est chargé de l’oxygène qu’il fait circuler dans les cellules et lorsqu’il s’en est déchargé. Cette différence permet de mesurer de façon détaillée le fonctionnement du cerveau.

Pasquale Nardone se réfère à une étude publiée dans Science Advances, en ce mois d’avril, par l’équipe du Dr Laurent Cohen, professeur de neurologie et praticien à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, chercheur à l’Institut du Cerveau.