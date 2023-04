Que se passe-t-il à l’intérieur de cette énigmatique tour sans fenêtre à New-York ?

Il est important de préciser que les documents obtenus par The Intercept ne mentionnent pas explicitement AT&T et le Long Lines Building. À la place, des noms de code sont utilisés comme "LITHIUM" pour l’opérateur et "TITANPOINTE" pour le gratte-ciel. Cette pratique est habituelle selon The Intercept. Dans ses rapports, la NSA utiliserait des noms de code pour dissimuler des informations qu’elle juge particulièrement sensibles comme dans ce cas-ci, les noms des entreprises avec lesquelles elle coopère ou des lieux spécifiques où l’espionnage électronique est effectué.

Toutefois, The Intercept semble confiant dans son enquête et affirme que, grâce au recoupement d’informations tels que des documents publics, des plans architecturaux et des interviews d’anciens employés, "le 33 Thomas Street a servi de site de surveillance".