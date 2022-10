Que s'est-il vraiment passé pendant et après l'enlèvement de Vanden Boeynants ?

Il est environ 1h30, le 15 janvier 1989. Dans les locaux du journal Le Soir, la sonnerie répétitive du téléphone fend le silence de la nuit. C’est le gardien de nuit qui finit par répondre. Il y a longtemps que cet homme, surnommé Tintin, est en place au Soir. Il sait que c’est vraiment très rare que le téléphone sonne alors même que le journal est déjà imprimé.

Il décroche et n’entend d’abord qu'un souffle. Il s’apprête à raccrocher lorsque une voix, qui semble expressément déformée, lui annonce être un membre des BSR, les Brigades Socialistes Révolutionnaires. Nouveau silence... avant que l'étrange voix affirme avoir kidnappé Monsieur Paul Vanden Boeynants.

Tintin n’hésite pas une seconde. Sa réponse fuse : "Si vous avez enlevé VDB et bien moi je suis le pape !" Et il raccroche.

Quelques heures plus tard, une lettre arrive à la rédaction du journal, affirmant la même chose : "On a kidnappé VDB". Rapidement le Parquet descend au domicile de l’ancien Premier ministre et constate sa disparition. Dans son garage, on retrouve la pipe de VDB, qu'on appelait aussi le 'Crocodile', à terre. Un objet dont il ne se séparait jamais. On retrouve également son sonotone. Il y a des traces d’effraction, mais pas d’indices.

Le mystère est entier : VDB a bien été enlevé… Mais par qui ? Et pourquoi ? Dans L'Heure H, retour sur un mois de captivité digne des films d'action, sur l'enquête autour d'un enlèvement qui a tenu en haleine la presse internationale, sur une conférence de presse presque surréaliste quelques heures après la libération, et sur la préparation de ce méfait historique.