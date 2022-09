Que s’est-il passé un 9 septembre ? François De Brigode évoque Green Day, U2, Nirvana, Dave Stewart…

Le 9 septembre 1994, une radio américaine organise un concert gratuit à Boston avec Green Day. Très vite, des bouteilles vont voler en direction de la scène. Le leader du groupe, Billy Joe Armstrong, demande aux spectateurs de se calmer. Mais ceux-ci ne déposent pas les armes. Les bouteilles continuent de voler. Le concert gratuit était prévu pour 10.000 personnes, ils étaient 65.000. Il y avait, comme on dit, de la tension dans l’air.

Le 9 septembre 1978, U2 est en première partie des Stranglers à Dublin. Les Stranglers se comportent comme des stars et occupent toutes les loges. Bono et sa bande vont devoir se changer derrière les baffles.

Le 9 septembre 1992, lors des MTV Music Awards, Krist Novoselic, le guitariste de Nirvana, lance sa guitare en l’air et s’assomme lui-même en la recevant sur sa tête. Le show de Nirvana s’est arrêté un moment et puis est reparti de plus belle.

Le 9 septembre 2008, Peter Buck de REM promet une belle enveloppe à celui qui lui rapportera sa guitare volée au stade d’Helsinki. C’est une Rickenbacker 360. Il ne la retrouvera pas.

Côté naissances : le 9 septembre 1941, Otis Redding voit le jour. Le plus gros tube de ce chanteur de soul, c’est " Sittin’on the Dock of the Bay ". Le 9 septembre 1952, le guitariste et le membre du duo Eurytmics, Dave Stewart, vient au monde.

Le 9 septembre 2001, le commandant Massoud, chef de l’opposition en Afghanistan, est victime d’un attentat. Les talibans et Oussama Ben Laden sont soupçonnés d’avoir organisé cet attentat contre le général Massoud.

Le 9 septembre 2014, la société Apple présente sa première montre : l’Apple Watch qui sera commercialisée en avril 2015.