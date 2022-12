Que s’est-il passé un 9 décembre ? François De Brigode évoque les Doors, Carlos Santana et Marcus Malone, Cream, Jacob Dylan…

Le 9 décembre 1967, avant le concert des Doors à New Heaven, Jim Morrison est surpris sous la douche avec une jeune fille par un policier. Le chanteur des Doors insulte le policier qui réplique avec du gaz lacrymogène. Sur scène, Morrison raconte l’histoire et la police le coffre à nouveau, ainsi que les 100 personnes qui le défendaient.

C’est l’histoire d’un percussionniste, Marcus Malone. Un musicien qui accompagnait Santana. A la suite d’un événement particulièrement compliqué, il s’est retrouvé en prison pour meurtre. A sa sortie, il devient SDF. Un journaliste le retrouve par hasard et organise une rencontre le 9 décembre 2013, donc, entre Carlos Santana et Marcus Malone. Ils ne s’étaient plus vus depuis 40 ans et, comme l’on dit, c’est reparti en musique.

Il y avait une époque où l’on proposait les vinyles en 2 versions : mono ou stéréo. Le 9 décembre 1966 que sort l’album "Fresh Cream" du trio Cream. Il propose 2 versions donc, mono et stéréo, et une chanson particulièrement lancinante : "Cats squirrel".

On parle souvent du père mais rarement du fils. Jacob Dylan, le fils de Bob et le leader des Wallflowers, est né le 9 décembre 1969.

Le 9 décembre 1987, c’est le début de l’Intifada dans les territoires occupés. On peut parler d’atmosphère de haute tension à Gaza et en Cisjordanie.

Une date importante pour la Pologne, le 9 décembre 1990, le syndicaliste Lech Valesa est élu président de la République de Pologne.

Le 9 décembre 1992, c’est l’annonce de la séparation du Prince Charles et de la Princesse d’Angleterre, Diana.

Le 9 décembre 2020, la Britannique de 90 ans Margareth Keenan est la toute première personne à recevoir un vaccin contre le Covid-19.