Que s’est-il passé un 7 octobre ? François De Brigode évoque "We Will Rock You" de Queen, Ben Laden, Vladimir Poutine et Genesis !

C’était le 7 octobre 1977. 3 fois 7, n’y voyez pas de malice, que sort le single "We Will Rock You" de Queen. C’est en fait Bryan May, le guitariste de Queen qui est à l’origine de ce véritable hymne du rock. Il est d’ailleurs crédité sur le disque comme auteur-compositeur. Mais ce qu’on oublie peut-être un peu, c’est que " We Will Rock You " est une face B. Sur la face A, on trouve " We Are the Champions ".

C’est le 7 octobre que Steve Hackett décide de quitter le groupe Genesis pour entamer une carrière solo.

Le 7 octobre 2005, Boy George appelle la police, il croit avoir entendu un cambrioleur chez lui. La police arrive sur place et ne trouve aucun intrus mais, par contre, elle trouve pas mal de cocaïne.

Dans l’actualité, des dates importantes. Le 7 octobre 2001, faisant suite aux attentats du 11 septembre 2001, les premières actions militaires sont menées par les Etats-Unis en Afghanistan. Ben Laden, à ce moment-là, est toujours introuvable

Le 7 octobre 2006, la journaliste russe Anna Politkovskaïa, qui critiquait publiquement la politique de Vladimir Poutine en Tchétchénie, est assassinée dans l’ascenseur de son immeuble.

Chez nous, les partis CD&V, MR, N-VA et Open VLD s’accordent pour former un gouvernement dirigé par Charles Michel.

