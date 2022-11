Que s’est-il passé un 4 novembre ? François De Brigode évoque Cliff Richard, Jackie Wilson, Martin Gore, Jacques Tati…

C’est le 4 novembre 1961 que Cliff Richard fait la fête. En effet, il n’a que 21 ans au moment de son premier tube. Un tube qui évoque son âge et son anniversaire fêté quelques semaines plus tôt. Le morceau s’appelle "21 today".

Le 4 novembre 1957, Jackie Wilson entre par la petite porte dans le hit-parade américain, avec " Reet Petite ". Un morceau qui ne deviendra numéro 1 que 29 ans après sa sortie, en 1986, 2 après la disparition de Jackie Wilson.

Le 4 novembre 1993, Martin Gore de Depeche Mode écoute sa musique à fond dans une chambre d’hôtel de Denver. Il ne veut pas baisser le son. La police débarque et l’embarque.

Le 4 novembre 1956, c’est la venue au monde de James Honeyman-Scott, le cofondateur et guitariste des Pretenders.

Puff Daddy, le rappeur est né le 4 novembre 1969 et sur son tube " Come with me ", c’est Jimmy Page qui rejoue le riff de Kashmir.

Le 4 novembre 1982, le réalisateur scénariste mais aussi acteur Jacques Tati quitte la scène. Pour ceux qui l’auraient oublié, il a réalisé la série des " Monsieur Hulot ", dont " Les vacances de Monsieur Hulot ".

Le 4 novembre 1934, c’est le lancement de la chaîne de télévision à péage Canal + et le lancement du premier top 50 qui classe les ventes de disques. Vous saurez tout quand je vous dirai que le premier film diffusé par la nouvelle chaîne était " L’As des as " avec Jean-Paul Belmondo.

Une grande première. Le 4 novembre 1970, l’avion supersonique Concorde 001 atteint deux fois la vitesse du son.

Le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné à Tel Aviv de deux balles dans le dos par un étudiant juif.

Le 4 novembre 2008, le sénateur démocrate Barack Obama est élu 44e président des États-Unis.