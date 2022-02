Que s’est-il passé un 4 février ? François De Brigode évoque Aretha Francklin, Robert Plant, Alice Cooper ...

C’est un 4 février qu'Aretha Francklin déclare ceci : " J’ai toujours ressenti le rock’n’roll comme une musique très saine. "

''Kasmir'' de Led Zeppelin, Robert Plan déclare un 4 février 2009 : ''Le groupe ne se reformera pas, la raison pour laquelle c’est que John Bonham est mort en 1980 et sans lui nous ne sommes pas les mêmes.''

C’était le 4 février 2000, un des leaders d’ABBA déclare qu’un organisateur de concert américain a proposé au groupe un milliard de dollars pour leur reformation. Le claviériste du groupe a répondu que malgré la somme ce n’est pas pour nous…

C’est le 4 février 1948 qu’Alice Cooper voit le jour.

Le 4 février 1945, la conférence de Yalta, qui a pour but la stabilité du Monde après la seconde Guerre Mondiale, conduira à la création de l’ONU.

Le 4 février 1969, Yasser Arafat devient Président de L’OLP, l’Organisation de libération de la Palestine.

Le 4 février 2004 Marck Zuckerberg lance le site The Facebook qui deviendra plus tard, le premier réseau social qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs.