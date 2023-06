Que s’est-il passé un 30 juin ? François De Brigode évoque les Jackson 5, les Beach Boys, les Beatles, les Buzzcocks et Simone Veil

Le 30 juin 1975, les Jackson 5 deviennent les Jackson. La Motown qu’ils quittent est propriétaire du nom et c’est la raison pour laquelle ils le changent. Une petite affaire de gros sous.

Le 30 juin 2001, Al Jardine, le guitariste et cofondateur des Beach Boys réclame 4 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir été viré du groupe. Il n’obtiendra rien.

C’est le 30 juin 2004 qu’à la suite d’une crise cardiaque, Dave Davis des Kings se retrouve paralysé. Avec son frère Ray, leurs disputes étaient légendaires. Cet accident a au moins le mérite de les remettre ensemble sur la route du rock’n’roll.

On évoque souvent aussi les guéguerres des Beatles, mais celle-ci est relativement sympathique. Après la séparation du groupe, la rivalité se joue dans les hit-parades. C’est ainsi que le 30 juin 1973 George Harrison vire Paul McCartney de la première place du Billboard en remplaçant le "My love" de Paul par son "Give me Love (Give me Peace on Earth)" en 1973.

Le 30 juin 1978, "Love You More" des Buzzcocks devient le 2e single le plus court de tous les temps avec une durée de seulement 1 minute 38. Seul Maurice Williams avait fait plus court en 1960 avec "Stay" qui ne dure que 1 minute 37.

Une femme marquante quitte la scène politique, le 30 juin 2017, Simone Veil décède. Ancienne déportée, avocate, femme politique française et européenne. La Française Simone Veil a eu une vie très riche, trop souvent résumée à la loi du 17 juin 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, connu sous le nom de "Loi Veil". Depuis le 1er juillet 2018, elle est l’une des rares femmes inhumées au Panthéon.