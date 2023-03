Que s’est-il passé un 3 mars ? François De Brigode évoque les Animals, les Smashing Pumpkins, Oasis, U2…

Le 3 mars 1967, le groupe anglais les Animals doit monter sur scène à Ottawa mais le promoteur du concert refuse de payer d’avance les musiciens. Le concert est annulé et une émeute éclate dans la salle.

"Disarm" des Smashing Pumpkins, le 3 mars 1994, ce morceau est refusé par l’émission Top of the Pops de la BBC. La raison est qu’une des phrases dit "l’assassin qui est en moi est en toi". C’est ce qu’on pourrait quand même appeler une petite tempête dans un petit verre d’eau.

Noel Gallagher, un homme qui aime tout le monde ? Non seulement, il ne s’entend pas avec son frère mais le 3 mars 1995, Noel vire Tony Mc Carol, le batteur d’Oasis, soi-disant pour une bagarre entre eux. En fait, Noel trouve que ce batteur n’est pas un batteur de grande qualité. Oasis payera quand même des indemnités à Mc Carol.

Le 3 mars 2009, pour la sortie du 12e album de U2, "No Line on the Horizon", le maire de New York Michael Bloomberg renomme pour quelques jours la 53e rue de Manhattan "U2 Way".

Le 3 mars 1996, on apprend la mort de Marguerite Duras, écrivaine, cinéaste et dramaturge. Toujours le 3 mars 1996, c’est le décès de l’écrivain Léon Malet, auteur de la série "Nestor Burma". On se rappelle que Guy Marchand a interprété le célèbre détective privé dans la série du même nom. Le 3 mars 1983, c’est la mort de George Remi, mieux connu sous le nom d’Hergé, et le père de Tintin. Sur le plan personnel, j’ai une petite préférence pour les Quick et Flupke qui ont d’ailleurs été diffusés en télé à la RTBF avant le journal télévisé. C’était il y a longtemps.

Le 3 mars 2001, c’est la destruction des Bouddhas géants de Bamiyan, en Afghanistan, sur ordre du Mollah Omar, le chef suprême des Talibans.