Que s’est-il passé un 2 juin ? François De Brigode évoque Charlie Watts, Spandau Ballet, les Bangles, Johnnie Ray, Thin Lizzy…

Naissance le 2 juin 1941 d’un musicien qui a marqué l’histoire du rock à travers le groupe dont il faisait partie : Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones. On rappellera aussi que Charlie Watts aimait beaucoup le jazz.

Le 2 juin 1955, Michael Steel, le bassiste du groupe les " Bangles " voit le jour. Michael est un pseudo. En réalité, elle se prénomme Susan.

Tony Hadley est né en 1960, c’est le chanteur de Spandau Ballet avec le tube " True ".

Le 2 juin 1957 ''Yes Tonight Josephine'' est numéro 1 en Angleterre. Son interprète est Johnnie Ray. Il est sourd depuis un accident de trampoline à 13 ans. Certains le surnomment "le vrai père du rock’n’roll ''.

C’est le 2 juin 1978 que sort l’album " Live and Dangerous ", un double album Live de Thin Lizzy. Il sort après avoir été enregistré à Philadelphie, Londres et Toronto en 77, lors de la tournée au cours de laquelle le groupe a joué les albums " Johnny the fox " et " Bad Reputation ".

Le 2 juin 1740, naissance du Marquis de Sade, que l’on qualifie souvent d’homme de lettres. Une chose est certaine : il a donné un coup de fouet à la littérature.

Le 2 juin 1972, un beau coup de filet de la police allemande, avec l’arrestation du terroriste Andreas Baader, le chef de la bande du même nom, " la bande à Baader ".

Lionel Jospin est nommé Premier ministre le 2 juin 1997 par le président français Jacques Chirac pour assurer la 3e cohabitation de la Ve République.

Le 2 juin 2014, le Roi d’Espagne Juan Carlos annonce sa décision d’abdiquer au profit de son fils Felipe. Et l’on découvrira après, quelques scandales qui toucheront Juan Carlos.