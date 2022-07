Que s’est-il passé un 1er jullet ? François De Brigode évoque Blondie, Bon Jovi, Mark Knopfler, Michael Jackson…

C’est le 1er juillet 1945 que Debie Harry voit le jour. La chanteuse du groupe Blondie fera une grande carrière, marquera nos esprits et parfois le rêve de certains… Et on a envie de lui dire "Call me".

Un changement de nom qui, pendant un certain nombre d’années, sera magique. Le 1er juillet 1983, un jeune groupe signe avec Mercury Records. Ce groupe s’appelle Johnny Electric. Et sachez que quelques années plus tard, il sera connu sous le nom de Bon Jovi.

Le 1er juillet 1989, lors d’un repas dans un quartier chic de Londres, Mark Knopfler fonde le groupe The Notting Hill Billies. Le groupe ne fera qu’un seul album. Ce groupe a vu le jour pendant un repas. Et l’année suivante, lors d’un autre repas, Mark Knopfler refonde Dire Straits.

Sachez qu’une semaine après sa mort, Michael Jackson a squatté les 10 premières places du classement américain, le Billboard. Mais que cette folie a duré jusqu’en 2015 et que cela a généré plus de 115 millions de dollars de revenus.

C’est le 1er juillet 1979 que Sony commercialise au Japon le premier walkman. Le TPS L2 dans lequel on introduisait une cassette. Les temps ont changé…

Le 1er juillet 2004 que s’ouvre le procès de l’ex-président irakien Saddam Hussein accusé de crimes de guerre, de crimes contre l’Humanité et d’actes de génocide.

1er juillet, une date marquante dans l’histoire du cinéma : en 2004 décès de l’acteur américain Marlon Brando. On ne va pas rappeler tous ses films mais 2 films marquants me viennent en tête : "Le parrain" et aussi "Apocalypse Now". Et naissance de Dan Aykroyd le 1er juillet 1952, il sera entre autres Elwood J. Blues dans ''les Blue Brothers''. Un film que j’adore.