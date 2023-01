Que s’est-il passé un 13 janvier ? François De Brigode évoque Franckie Goes to Hollywood, Elvis Presley, Chubby Checker, Suggs, Police...

'' Relax ", le 13 janvier 1984, est numéro 1 en Grande-Bretagne. Mais voilà, la BBC va interdire la chanson et le clip parce qu’elle juge que la mise en scène de Franckie Goes to Hollywood est obscène. Les temps ont changé, heureusement !

Le 13 janvier 2005, un rapport très sérieux indique qu’Elvis Presley est l’artiste le plus admiré par les autres chanteuses et chanteurs de rock. Mais ce qu’on sait un peu moins, c’est qu’à l’heure actuelle, il existe plus de 250 morceaux qui évoquent sa personnalité. Cela va de " Graceland " de Paul Simon à " Calling Elvis " de Dire Straits.

Le 13 janvier 1962, Chubby Checker est à nouveau numéro 1 avec " The Twist ". Le seul single à avoir été plusieurs fois au sommet avec chaque fois la même version dans le classement américain.

Le 13 janvier 1938, Daevid Allen voit le jour. C’est le cofondateur du groupe psychédélique et progressif Soft Machine. Le 13 janvier 1961, Graham McPherson est né. C’est le chanteur du groupe de ska Madness et son surnom c’est "Suggs".

Le 13 janvier 1978, avec seulement 1500 livres empruntés au frère du batteur Stewart Copeland, le groupe Police enregistre son premier album "Outlandos d’Amour" sur lequel on retrouve "Roxane" et "So Lonely".