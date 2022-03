Que s’est-il passé un 11 mars ? François De Brigode évoque Nina Hagen, Kate Bush, le Covid 19,…

Une naissance qui dépote, ce n’est ni aux Etats-Unis ni en Grande-Bretagne mais à Berlin-Est que le 11 mars 1955 voit venir au monde Nina Hagen. On se souviendra peut-être un peu de ses chansons, mais surtout de son maquillage.

Bagarre avec une maison de disques, le 11 mars 1978, la chanson " Wuthering Heights " chantée par Kate Bush est numéro 1 au classement anglais. Sa maison de disques voulait un autre extrait de l’album " The Kick Inside ". Il s’agissait de la chanson " James and the Cold Girl ". Kate Bush a tenu bon !

C’est le 11 mars 2020 que l’Organisation mondiale de la Santé qualifie l’épidémie de Covid 19 de pandémie mondiale.

Le 11 mars 1963, reconnu coupable d’avoir ordonné et organisé l’attentat du Petit Clamart, dans la région parisienne, contre le Général De Gaule que le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien Thierry est fusillé par un peloton militaire à Yvry.

Un festival de chiffres : on apprend un 11 mars 2010 par l’éditeur de musique Dick James que la chanson des Beatles " Yesterday ", écrite en 67 débouchait sur 446 versions différentes et il en existe aujourd’hui 3200.

Le 11 mars 1985, c’est la mort en URSS de Konstantin Tchernenko. Mikhail Gorbatchev lui succès au poste de secrétaire général du parti communiste.

Le 11 mars 2004, 2 ans et demi après les attentats du 11 septembre 2001 à New York : une explosion de 10 bombes à Madrid, en Espagne, fait 200 morts et 400 blessés.