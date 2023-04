Que s’est-il passé le 14 avril ? François De Brigode évoque les Bee Gees, Bjork, Joy Division, Pierre Desproges,…

Le 14 avril 1967, à la sortie du premier single des Bee Gees en Angleterre, la chanson " There was no mining disaster in New York in 1941 ", un magazine anglais proclame que les Bee Gees sont les artistes les plus talentueux depuis les Beatles.

Un dénommé Alex Conate est un bel escroc. En avril 2003, il négocie avec le patron d’une boîte de San Diego l’organisation d’un concert de Bjork. Seulement voilà, il ne connaissait absolument pas la chanteuse ni son producteur. Mais il va empocher une coquette somme, ce qui va lui permettre de s’enfuir à Hawaï. Mais la police va finir par le rattraper.

Le 7 avril 1978, le groupe Joy Division de Yan Curtis donne un vrai concert dans un club de Manchester. Et Robert Gretton flashe sur le morceau " Disorder " et, à cette occasion, il va signer le groupe et la carrière va connaître un coup de fouet.

Le 14 avril 1991, 20 tableaux d’une valeur estimée à 500 millions de dollars sont volés au Musée Van Gogh d’Amsterdam. Eh bien ces tableaux seront retrouvés 35 minutes plus tard dans une voiture abandonnée.

Le 14 avril 1978, c’est la mort de l’humoriste Pierre Desproges et on pense évidemment à sa célèbre phrase : " on peut rire de tout mais pas avec n’importe qui ".

Le 14 avril 2010, en Islande, l’éruption d’un volcan soulève un immense nuage de cendres et d’eau, entraînant la fermeture successive de la plupart des aéroports d’Europe.

Le 7 avril 1971, la commission du crime de l’Illinois rend publique une liste de disques orientés drogue. On y retrouve " White Rabbit " de Jefferson Airplane, " A whiter shade of Pale " de Procol Harum et " Lucy in the Sky with Diamonds " des Beatles.