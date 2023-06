Que s'est-il passé à Cadaquès, petit village espagnol où a commencé la romance entre Salvador Dali et Gala ?

Le 20 novembre 1929, c'est l'effervescence dans une galerie d’art située rue de Seine, dans le 6e arrondissement de Paris. Les jeunes artistes qui s’entassent dans le minuscule espace sont pour la plupart méconnus, ou du moins taxés de subversion. Il y a là pourtant tout l’avenir de la poésie et de la peinture moderne : André Breton, le pape du surréalisme, son ami Aragon, le poète Robert Desnos, et surtout Paul Eluard, le poète surréaliste le plus en vue.

À cette période, le monde semble s'écrouler. Moins d'un mois après le krach boursier à Wall Street, qui entraîne une série croissante de faillites, ces artistes sont en train d'ériger un monde nouveau.

Le galeriste Camille Goemans joue gros en misant sur ces insurgés de l'art, d'autant plus que les faillites à répétition risquent de freiner le marché de l’art. Il inaugure une exposition pour le moins iconoclaste. Il n’y a que des toiles d’un jeune Espagnol inconnu : Salvador Dali. C’est sa première exposition à Paris. Goemans, qui a le nez fin, vient de signer avec lui un contrat de deux ans. Toutes les toiles de l’exposition seront vendues, entre 6000 et 12.000 francs. Le vicomte de Noailles achètera pour un prix fou Le Jeu lugubre, à peine terminé…

Mais alors que le public réclame l’artiste, ce dernier se fait attendre. Il a disparu depuis deux jours... Le peintre espagnol est retourné dans sa maison de vacances à Cadaquès, charmant petit village catalan en bordure de la Méditerranée. C'est à cet endroit que depuis l'été, les grands noms du surréalisme ont été les témoins d’un amour naissant entre Salvador Dali et Gala, qui est alors encore l'épouse du poète Paul Eluard. Une romance aussi excentrique que le peintre Dali, qui vous est contée dans ce numéro du podcast L'Heure H.