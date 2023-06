Sophie Richelle se penche sur l’histoire du corps, de l’intime et du rapport à l’hygiène. A mesure que se sont répandus, à domicile, l’accès à l’eau, et a fortiori à l’eau chaude, et la présence de salles de bain, ces bains publics ont progressivement disparu. Un service public qui reprendrait cependant tout son sens alors que 10 % de la population bruxelloise n’a pas accès à ce bien de première nécessité et que, malgré les initiatives sociales privées, se laver reste un parcours du combattant pour les publics précarisés.