Que révèle le cerveau de Vaughn Smith, capable de parler 24 langues ?

Pour Vaughn, chaque langue apprise est une histoire propre, une histoire à propos des gens qui l’ont connecté à cette langue. Ainsi, apprend-on, il a commencé à apprendre le japonais en faisant la plonge une fois par semaine dans un restaurant. Il a commencé à apprendre la langue des signes avec des étudiants rencontrés dans une boîte de nuit. Il se souvient aussi du bonheur d’une femme russe lorsqu’il lui a demandé “Здравствуйте, как поживаете?", soit "Bonjour comment allez-vous ?" dans sa langue maternelle. "Elle a été comme éclaboussée de bonheur", explique Vaughn.

Mais à quoi ressemble le cerveau d’un tel génie des langues ? Qu’est-ce qui distingue un hyperpolyglotte comme Vaughn du reste de l’humanité ? C’est la question également posée par le Washington Post. Le journaliste rédacteur de l’article, qui ne parle que l’anglais, a décidé de comparer son cerveau de monolingue à celui de Vaughn.

Ils ont tous deux passer un IRM pour mesurer l’activité de leur cerveau. Le journaliste explique alors qu’il pensait que les zones du cerveau de Vaughn consacrées au langage seraient probablement énormes et très actives, et les siennes en comparaison "pathétiquement chétives". Mais surprise : l’IRM montre exactement l’opposé. "Les zones du cerveau de Vaughn consacrées au langage étaient beaucoup plus petites et calmes que les miennes. Même quand nous étions en train de lire les mêmes mots en anglais. J’utilise beaucoup plus mon cerveau et je fais beaucoup plus d’effort que lui, même en anglais", explique le journaliste.

En conclusion, les zones du cerveau de Vaughn consacrées au langage fonctionnent de façon beaucoup plus efficace et ont besoin de moins d’oxygène. Mais Vaughn est-il né comme ça ? Ou serait-ce sa détermination à apprendre des langues qui a finalement transformé son anatomie ? Selon le Washington Post, cela pourrait être les deux. Mais tant que les chercheurs n’auront pas scrupuleusement suivi l’évolution de l’activité du cerveau d’une personne apprenant à parler de nouvelles langues, il ne sera pas possible d’en être sûr.

En attendant, Vaughn, lui, garde intacte sa passion pour les langues. Son prochain objectif est de perfectionner sa maîtrise de l’écossais et du lituanien.