Que révèle l’urbex de notre rapport au passé, à l’aventure et à l’interdit ?

Nicolas Offenstadt explique l’intérêt croissant des gens pour cette pratique par des phénomènes historiques :

La désindustrialisation , avec la massification des abandons, des lieux abandonnés, des ruines. On connaît bien cela en Belgique, notamment en Wallonie, avec la fermeture des mines, de la métallurgie, de l’industrie lourde… Dans beaucoup de pays, l’abandon, le délaissement, la marge deviennent de plus en plus présents. Cela interroge les habitants qui voient des ruines partout.

, avec la massification des abandons, des lieux abandonnés, des ruines. On connaît bien cela en Belgique, notamment en Wallonie, avec la fermeture des mines, de la métallurgie, de l’industrie lourde… Dans beaucoup de pays, l’abandon, le délaissement, la marge deviennent de plus en plus présents. Cela interroge les habitants qui voient des ruines partout. La chute du communisme , à l’Est, a notamment laissé en friche des milliers de bâtiments, aussi bien des institutions politiques que des usines.

, à l’Est, a notamment laissé en friche des milliers de bâtiments, aussi bien des institutions politiques que des usines. Et maintenant, la dématérialisation : on a de moins en moins besoin de lieux.

On a donc objectivement de plus en plus de ruines partout et cela donne envie de les visiter. Beaucoup de gens, qui ne sont pas des historiens ni des archivistes, vont y faire de la recherche, se documenter.

"Ce qui est le plus intéressant, c’est que cela dit quelque chose aussi sur notre rapport au passé. Aller visiter des lieux abandonnés, c’est s’interroger finalement sur le passé, sur le temps qui passe. C’est peut-être lié au fait que le passé est une ressource, une interrogation, en Europe. On a besoin du passé, parce qu’il y a un ensemble de projections vers le futur qui se sont affaiblies. […] Et donc, chacun va projeter dans ces lieux abandonnés quelque chose sur le passé, sur son passé parfois, parce qu’on urbexe aussi près de chez soi !"