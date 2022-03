Que retenir du DVD et de l’album du spectacle "Un air d’Enfoirés" ?

L’album et DVD Un air d’Enfoirés est sorti au lendemain du spectacle 2022 de la célèbre troupe. Bruno Tummers s’intéresse aux chansons reprises par les Enfoirés et a interrogé Soprano à l’occasion de ce show enregistré dans des conditions sanitaires strictes.

Les temps sont durs pour Les Enfoirés. Malgré l’arrivée de nombreuses nouvelles têtes dans la troupe d’artistes, le spectacle Un air d’Enfoirés a dû être enregistré avec protocole covid pour la 2e année consécutive.

De plus, les audiences de ce show sont en baisse même si les chiffres sont à relativiser : sa diffusion a tout de même rassemblé 8 millions de téléspectateurs dont 370.000 Belges, d’autant plus que tous les divertissements télévisuels connaissent des pertes d’audience. L’album peut néanmoins sauver les meubles et surtout, apporter un soutien financier aux Restos du Cœur.