Que retenir de l’interrogatoire de Salah Abdeslam au procès des attentats de Paris ?

Hier, Salah Abdeslam a été interrogé pendant plus de sept heures à propos de sa radicalisation. La cour d’assises, les parties civiles et la défense ont tenté de comprendre ce qui a amené ce jeune homme à adhérer aux idées de l’État Islamique. Tentative de décryptage avec Michaël Dantinne, criminologue à l’ULg.

Pour analyser les réponses de Salah Abdeslam, il faut, d’une part, avoir à l’esprit que plusieurs stratégies sont à l’œuvre au moment de cette prise de parole. La stratégie de défense développée avec ses avocats. Une stratégie de l’image et ce qu’il veut projeter de lui. Finalement, une stratégie de propagande. Salah Abdeslam se sert de l’audience pour donner une résonance à ses idées, une audience particulièrement suivie d’un point de vue médiatique.

Il faut, d’autre part, se poser la question de la sincérité et de la vérité. Abdeslam a-t-il été honnête et sincère dans ses réponses ? Seul lui le sait. Les personnes qui auraient pu le contredire sont les autres membres du commando et ils sont tous morts.

1. A-t-on appris de nouvelles choses à cette audience ?

Oui puisque, pour la première fois, il laisse sous-entendre qu’il a fait marche arrière au dernier moment, qu’il a décidé de ne pas activer sa ceinture explosive. Est-ce la vérité ? On ne le saura jamais. Un rapport d’expertise a bien établi que cette ceinture était défectueuse, mais l’un n’empêche pas l’autre.

Ce qui est également nouveau, c’est la stratégie de défense qui commence à se dessiner plus clairement. Selon Michaël Dantinne, Salah Abdeslam essaie de trouver un nouvel équilibre : "D’un côté, il dit qu’il est un être sensible et qu’il s’est arrêté juste avant d’agir. D’un autre, il continue d’affirmer qu’il est un combattant et qu’il aimerait vivre dans un pays où la charia est appliquée".

Pour le criminologue, Salah Abdeslam se présente donc comme un "combattant qui a des règles et se fixe des limites, la limite étant celle de ne pas pouvoir tuer des gens et mourir soi-même".

Le criminologue liégeois estime même que Salah Abdeslam a tenté de se présenter comme une victime. "Cela ressort aussi dans les lettres envoyées par la sœur et la mère d’Abdeslam. Il est décrit comme un exécuteur, comme quelqu’un qui n’a pas participé directement et qui serait donc lui-même victime du système judiciaire". Et cela, pour le criminologue, c’est tout aussi efficace que dangereux car "cela convoque l’imaginaire de la victime, un imaginaire largement partagé dans la société".

2. Évolution dans le comportement

Clairement, Salah Abdeslam a évolué dans son comportement. Au lendemain de son arrestation en 2016, il répond aux questions des enquêteurs. Une attitude collaborative qui prendra rapidement fin. Abdeslam s’enferme alors dans le silence.

Lors de son premier procès en 2018 pour la fusillade de la rue du Dries, il maintient son droit au silence. Présent le premier jour avant de refuser de se représenter à l’audience. À l’époque déjà, il se qualifie de combattant de l’État Islamique et prononce la profession de foi musulmane.

À l’ouverture de ce procès en septembre 2021, il brise le silence. Il a même du mal à se contrôler. Plusieurs fois, il s’empare de la parole de manière intempestive.

Finalement, hier, c’est une autre personne que l’on a vue. Quelqu’un qui est dans une extrême maîtrise de ses réponses. Il est désormais dans le contrôle car oui, il répond aux questions, mais dès que celles-ci le dérangent, il les ignore ("je répondrai plus tard", "vous n’êtes pas prêts à entendre mes explications", "question suivante").

Pour le criminologue Michäel Dantinne, cette évolution peut s’expliquer par le souci qu’Abdeslam porte à son image. "Il répète à plusieurs reprises qu’il n’a pas de sang sur les mains. Qu’il a renoncé à se faire exploser. Cela le distingue des autres terroristes. Et en termes d’image, il y a une grande différence entre celui qui n’a pas pu et celui qui n’a pas voulu".

3. Peut-on attendre des réponses lors de l’interrogatoire sur les faits ?

Pour le criminologue, Salah Abdeslam va maintenant peser le pour et le contre. Il va évaluer les bénéfices qu’il pourrait retirer en dévoilant des choses sur la logistique et les attentats en tant que tels. Il tiendra sans doute compte de l’écho qu’ont eu ses dernières réponses.

Mais pour Michaël Dantinne, la dynamique pourrait encore évoluer. Car lors de l’interrogatoire sur les faits, l’attention ne sera plus portée sur lui en tant que personne, mais bien sur les faits. Or pour le criminologue, le côté narcissique de Salah Abdeslam ne fait pas de doute. "Il s’agit d’ailleurs d’un élément déterminant dans le processus de radicalisation".

Les interrogatoires sur la préparation et les attentats se dérouleront normalement fin février, début mars.