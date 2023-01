Que représente le taux d’emploi en Belgique ? Comment est-il calculé ?

La deuxième méthode consiste à calculer le nombre d’heures prestées, les équivalents temps pleins. C’est la méthode qu’utilise l’OCDE (en se basant sur une population âgée de 15 à 64 ans et non de 20 à 64 ans, ndlr) et que la FGTB préfère prendre en compte. "C’est précisément la masse active totale qui importe, car c’est sur elle que sont payées les cotisations de sécurité sociale", écrit la FGTB dans le grand baromètre socio-économique de 2022. Ainsi, si l’on ne tient compte que des heures prestées, le taux d’emploi de la Belgique s’élevait en 2021 à 60,8%, c’est plus que les 59,8% des Pays-Bas la même année.

Cette différence, la FGTB l’explique par le fait que les Pays-Bas proposent davantage de contrats à court terme et temps partiels à sa population que la Belgique. De plus, "les Pays-Bas ont plus développé que nous la formation en alternance. Ce type d’enseignement comprend une partie contrat de travail. Beaucoup de travailleurs sont en fait des jeunes en formation qui ne seraient pas comptabilisés s’ils effectuaient un stage pratique à l’école", ajoute l’économiste Philippe Defeyt.

De cette manière, le nombre de personnes actives aux Pays-Bas est plus important alors le travailleur belge travaille 11% d’heures de plus que ses voisins Néerlandais, Allemands ou Français.