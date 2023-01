Que représente le secteur de l'automobile dans l’économie belge ?

Mais le secteur automobile, ce n’est pas que la production industrielle, c’est aussi la fabrication de pièces détachées d’équipements électriques ou électroniques. Ce sont aussi tous les services liés à l’automobile, comme la vente, la réparation ou l’entretien.

La très grande majorité du secteur est composée de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises de moins de 10 personnes. Au total, en 2020, on comptait près de 8500 entreprises liées à l’automobile en Belgique, près de 90.000 travailleurs salariés et plus de 50.000 indépendants.

Un secteur en progression constante

Le chiffre d’affaires du secteur automobile est en progression constante depuis 10 ans en Belgique. En 2021, il a dépassé les 138 milliards d’euros.