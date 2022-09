Que représente la menace extrémiste de droite en Belgique ?

La manière dont les idées extrémistes de droite se propagent en ligne contribue aussi à ce que d’avantage de personnes extrémistes de droite soient suivies d’années en années par les services de renseignement et de sécurité. "C’est-à-dire qu’en 2011, la Sûreté de l’État considérait que la menace d’extrême droite — on se situe dans la foulée des attentats commis en Norvège par Anders Breivik — était finalement une menace minime en Belgique. À partir de 2019, la Sûreté de l’État considère qu’il y a une accélération, d’une certaine manière, de la menace d’extrême droite en Belgique est qu’elle est bien présente", notait Benjamin Biar, politologue et chargé de recherche au Centre de recherche et d’information sociopolitique (CRISP), dans une interview accordée à la RTBF en juillet dernier.

Cette menace extrémiste de droite se manifeste aussi par des éléments concrets, comme le rappelait Benjamin Biard. Il y a eu en Belgique, ces dernières années des incidents majeurs liés à l’idéologie d’extrême droite, sans qu’ils puissent être qualifiés d’attentats terroristes à proprement parler. "Mais rien que sur les années 2018 et 2019, on peut en dénombrer au moins quatre, notamment une suspicion de préparation d’attentat dans une mosquée à Droixhe en 2018. Et en 2019, on se souvient toutes et tous de cet incendie d’un bâtiment à Bilzen, censé accueillir les demandeurs d’asile", expliquait Benjamin Biard. Autant de preuves, s’il en est, que quelque chose qui est en train de se produire dans la société, de quoi justifier un suivi de plus en plus intense de la part des services de renseignement et de sécurité.