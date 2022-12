Que regarder sur Auvio pendant les fêtes de fin d’année ?

Qui dit fêtes de fin d’année, dit moments en famille, soirées plaid, chocolat chaud et films. Pour vous accompagner, Auvio a fait le plein de films à revoir ou à découvrir, pour petits et grands. Découvrez sans plus tarder notre sélection.

Avec le coffret Sissi, Auvio met à votre disposition les films, "Sissi", "Sissi Impératrice", "Sissi face à son destin" et si vous voulez plus de royauté, laissez-vous tenter par "Les jeunes années d’une reine".

Vous préférez chanter et danser ? Nous avons aussi pensé à vous. "Que le spectacle commence", découvrez la vie du chorégraphe, metteur en scène drogué aux amphétamines et fumeur invétéré, Joe Gideon. Alors qu’il monte une nouvelle revue à Broadway, Joe est victime d’un infarctus. Pendant l’opération qui s’ensuit, il voit sa vie défiler et le spectacle continue.

Autre ambiance avec "La Bamba", le film de Luis Valdez qui raconte la carrière du jeune musicien Richie Valens qui a connu la gloire mondiale grâce au titre "La Bamba". Une ascension fulgurante, mais de courte durée, puisque le jeune musicien disparut dans un accident d’avion à 17 ans.

Avec "Danse ta vie" vous allez être plongé dans le quotidien d’un groupe de jeunes venus de tous les horizons. Réunis par leur passion pour la danse, ils souhaitent tous devenir membre de l’un des ballets les plus prestigieux du monde. Ces aspirants danseurs vont devoir aller au bout d’eux-mêmes.

Vous êtes plutôt comédie ? Laissez-vous tenter par "Roxanne" et découvrez l’histoire de C.D., un pompier intelligent et sensible au grand nez qui va tomber amoureux de Roxanne. C.D. n’ose pas aborder Roxanne mais son nouveau partenaire, séduisant et superficiel, tombe également sous le charme de la jeune femme et demande à C.D. de l’aider à la séduire. Si vous avez aimé Cyrano de Bergerac vous apprécierez probablement cette adaptation moderne de Fred Schepisi.

Avec "Funny Girl", vous allez découvrir la vie d’une chanteuse, pas très jolie, mais possédant un réel potentiel comique. Ce film est une biographie romancée de la comédienne américaine Fanny Brice.