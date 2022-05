Que pourrez-vous entendre durant la demi-finale du Concours Reine Elisabeth, Pierre Solot vous explique tout

Le grand marathon du Concours Reine Elisabeth est lancé ! La seconde édition du Concours Reine Elisabeth consacrée au violoncelle a démarré la semaine passée avec la première épreuve qui s’est clôturée ce samedi avec l’annonce des 24 demi-finalistes. Parmi eux, la candidate belge Stéphanie Huang. Et cette semaine place à la demi-finale. Pierre Solot, qui présentera la demi-finale aux côtés de Caroline Veyt, nous en dit plus sur le programme de la semaine.

A l’issue de six jours de compétition, 24 candidats – sur les 66 participants – ont été sélectionnés pour la demi-finale du Concours Reine Elisabeth. Parmi ces 24 demi-finalistes, nous avons des nationalités très différentes avec, comme souvent, beaucoup de Coréens (5 candidats), trois Allemands ensuite deux Hollandais et puis plusieurs nationalités qui se répartissent les places avec un candidat unique.

Et parmi eux, Stéphanie Huang, la candidate belge, qui a fait une belle impression en première épreuve et qui s’exprimera dans ce double programme de la demi-finale avec, ce mardi 17 mai dans la session de 15h, le Concerto n°2 en ré majeur de Haydn, et ce vendredi 20 mai, un récital de 45 minutes. C’est d’ailleurs la particularité de cette demi-finale, les candidats passent deux fois sur la scène de Flagey, une fois pour un concerto de Haydn accompagnés par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, et une seconde fois pour un récital qui comprend au choix l’une des grandes sonates du répertoire de violoncelle et aussi une œuvre imposée, écrite par un compositeur brugeois, Daan Janssens. Pierre Solot, qui a pu lire la partition, nous dit que la pièce est très intéressante et semble bien écrite pour le violoncelle. "Elle permettra au public mais aussi au jury de différencier les personnalités violoncellistiques de chaque candidat".

Retrouvez Pierre Solot tous les jours dans la Matinale le 8h30 pour un débrief des prestations des candidats de la veille.