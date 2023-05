Que planter à l’ombre au jardin ? Le top trois de Francis Peeters

Le Geranium macrorrhizum Ingwersen variety est un champion toutes catégories. Les géraniums macrorhizomes, à gros rhizomes ou à grosse racine, aiment l’ombre et même l’ombre sèche. Ce sont les géraniums les plus robustes, les plus vigoureux et les plus odorants.

Ils sont reconnaissables à l’odeur de leurs feuilles. Lorsque l’on froisse le feuillage, cela dégage une odeur particulière. Certains aiment, comme les parfumeurs. D’autres trouvent que l’odeur est proche de celle des aisselles.

Dès le mois de juin, les fleurs apparaissent et ce jusqu’à la fin du mois de juillet Leur couleur varie du rose tendre au rose foncé selon les variétés. Le feuillage semi-persistant vert clair et se pare de jolies couleurs en automne. C’est un excellent couvre-sol qui s’étend à droite et à gauche en deux temps trois mouvements.

A planter en automne ou en mars-avril. Positionnez le plant pour que le haut de la motte coïncide avec le niveau du sol.