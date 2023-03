Que peuvent emporter les huissiers ? La liste va changer, les téléphones et ordinateurs ne pourront plus être saisis

Après huit ans de discussions, la commission de la Justice a approuvé ce mercredi une proposition de loi de Vooruit. La révision permettra notamment de retirer de la liste des biens saisissables les animaux, une planche à repasser, mais aussi les ordinateurs et téléphones portables, devenus indispensables pour le travail et l’école. Ceci afin d'"éviter l’exclusion numérique autant que possible en permettant au saisi et aux membres de son ménage de continuer à participer effectivement à la société – de plus en plus numérisée – et, par exemple, d’introduire une candidature, d’entretenir des contacts avec l’école ou de gérer ses opérations bancaires".

Seule condition : la valeur des ordinateurs et smartphones, au moment de la saisie, ne doit pas dépasser respectivement plus de 2500 euros et 500 euros.

Les livres et autres objets restent, comme auparavant, protégés de la saisie en toutes circonstances. Tout comme le coucher nécessaire du saisi et de sa famille ; les vêtements et le linge ; une machine à laver le linge, un fer à repasser ; les tables et chaises ; la vaisselle, de quoi préparer à manger, entretenir les locaux ; les objets nécessaires aux personnes porteuses de handicap et aux enfants ; ou encore les objets servant à l’exercice du culte. "Le tout à l’exclusion des meubles et objets de luxe."