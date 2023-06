Que peut-on planter en plein soleil au jardin ?

Le Staphylea colchica, appelé faux pistachier de Colchide, est un arbuste caduc à la floraison printanière généreuse et parfumée. Originaire de Colchide, une région située au sud du Caucase, il est très rustique et la plupart des sols lui conviennent. Son feuillage débourre vert pour devenir avec le temps de couleur pourpre, presque noire. A maturité, il fait entre 3 et 4 mètres en tous sens.

L’arbuste fleurit entre avril et juin en fonction du climat en offrant, pendant 3 semaines, des fleurs couleur blanc ivoire. Les fleurs laissent ensuite la place à des fruits très décoratifs qui restent en place jusqu’à l’hiver.

A planter au printemps ou en automne au soleil ou à la mi-ombre dans un sol bien drainé. Les deux années après la plantation, il faudra l’arroser. Ensuite, il supportera des courtes périodes de sécheresse surtout si vous paillez son pied pour maintenir la fraîcheur du sol.