Que peut-on attendre du retour de Björk, de Michelle Pfeiffer et des Inconnus ?

Que nous prépare Björk pour son grand retour ? Séparée de l’artiste contemporain Matthew Barney, où vagabonde désormais son inspiration ? Et tant qu’à parler de grand retour, que nous propose Michelle Pfeiffer dans French exit ? Et des inédits d’Alain Bashung, il y en a encore ? Autre come-back qui interroge : Les Inconnus peuvent-ils encore nous surprendre ? Quant à la chanteuse française Fleur, va-t-elle rester calée dans les années 60 ? Et comment Vanessa Wagner s’empare-t-elle au piano de compositions de Léo Ferré ?

Diantre, cela fait beaucoup de questions… Heureusement, il y a les réponses dans La semaine des 5 heures de ce 16 septembre.