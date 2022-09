Que peut-on attendre de la 79e Mostra de Venise ?

La 79eme Mostra de Venise démarre ce soir, quels sont les grands cinéastes attendus ? Le groupe Arctic Monkeys préfère les boules à facettes ou James Bond ? Aurora arrive à l'AB, c'est un événement, pourquoi ? Claire Denis est une cinéaste célébrée en France, est-ce normal ? Mylene Farmer se prend-elle pour Julie Pietri ou Christine and the Queens ? Et quel est le nouveau projet de Jean-Michel Jarre ?

La réponse à ces questions, c'est dans La semaine des 5 heures de ce 31 août !

