Will Smith n’a pas apprécié une blague sur sa femme, il a giflé le maître de cérémonie des Oscars. Hier matin, les images commençaient à faire le tour du monde, Will Smith se lève et va frapper Chris Rock à cause de la blague faite sur le physique de sa femme, atteinte d’une maladie qui lui fait perdre ses cheveux. Dans la foulée, Will Smith est intervenu les larmes aux yeux pour présenter ses excuses, ajoutant que l’amour vous fait faire des choses folles. Il a réitéré ses excuses dans un message posté sur Instagram en demandant pardon à Chris Rock, alors que quelques heures avant, l’Académie des Oscars a annoncé l’ouverture d’une enquête et a condamné cette violence.

Que pensez-vous du geste de Will Smith ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".