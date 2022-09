Que penser du "sea moss" le super aliment que prône Kim Kardashian sur TikTok ?

Le sea moss est un aliment gluant, pas très appétissant. Il est principalement utilisé dans des smoothies, des boissons ou dans des préparations diverses comme des gommes à mâcher, des crèmes dessert. On en trouve aussi sous forme de poudre ou de gélules. Le sea moss est également utilisé comme gélifiant ou épaississant dans les produits vegan. Mais de plus en plus de personnes font leur sea moss gel elles-mêmes et l’intègrent dans des cocktails, des jus etc. Par exemple : si vous mixez du sea moss gel avec un jus de fruit, vous obtenez une crème dessert.

Est-ce vraiment utile ?

D’un point de vue nutritionnel, on retrouve de bonnes choses dedans. Notamment de l’iode, mais aussi du magnésium, du zinc, des vitamines B, du cuivre. Mais aussi des polyphénols et des fibres. On prête au sea moss des effets favorables sur le poids et la glycémie, des bienfaits sur la santé cardiovasculaire en faisant baisser le cholestérol, et sur la santé et digestive grâce notamment à la teneur en fibres, mais aussi par des effets antibactériens et antifongiques. On leur prête aussi des effets sur l’immunité.

Mais attention. En réalité, ces allégations ne sont pas confirmées. Il y a très peu de preuves et peu d’études à ce sujet. Les seules études qui existent sont in vitro et ne sont pas réalisées sur des humains. Il semble que le sea moss ait les mêmes bienfaits que les algues rouges, de façon générale.