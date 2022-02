Que penser du costume de Gille revisité par un styliste flamand ?

Une exposition à voir à Binche. Le Gille revu par un styliste flamand. Touché par le costume folklorique, il a décidé de l’étudier jusqu’à se plonger dans les ateliers de confection Binchois. Et en sortir un Gille détourné. Crime de lèse-majesté ou non ? En tout cas, les Binchois n’auraient jamais osé imaginer leur Gille comme ça. Les lions sur le costume deviennent pigeons. Les masques détournés, eux, ont gardé leur expression figée. Un regard neuf de la part d’un styliste totalement ignorant du folklore binchois au début de sa démarche.

"Je suis né en Flandre et la seule chose que je connaissais du Gille c’était le carnaval dont j’avais entendu parler en Belgique. Mais je n’avais jamais rencontré de Gille dans ma vie jusqu’à ce que je vienne au musée du carnaval et du masque à Binche. C’était la première fois que je découvrais le costume en vrai", explique Pol Vogel. Le styliste décide alors de se plonger dans le détail du costume du Gille. Jusqu’à rencontrer une louageuse de costume. Pour étudier son travail. "Je me souviens de sonner à la porte et personne ne m’a répondu. J’ai attendu un peu et puis je suis rentré. Fanny était en train de faire les plis de la collerette. Elle m’a expliqué tout en travaillait et pour moi c’était très intéressant. Bien plus qu’en regardant des photos du costume."