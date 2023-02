Que penser de la 1ère prise de parole de Domenico Tedesco ? "On sent que ça a été formaté"

Domenico Tedesco est officiellement le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. À 37 ans, l’ancien coach de Leipzig s’est présenté à la presse ce mercredi. Il s’est longuement exprimé sur ses objectifs, à court et moyen terme, et sur sa façon de faire. Alors, que retenir de cette 1e prise de parole face aux journalistes belges ?

"Il a montré ce qu’on attendait de lui" entame Manuel Jous, l’un de nos spécialistes. Il a dit tout le bien qu’il pensait du football belge, sa fierté d’avoir obtenu ce poste et a même raconté une petite anecdote comment il avait appris que le poste de sélectionneur se libérait… alors qu’il était chez le dentiste."

De son côté, Frank Peterkenne se montre plus partagé : "Je suis mitigé. On sent qu’on essaie de rentrer dans une campagne de séduction. Il commence à dire bonjour en français et en néerlandais, il a visiblement déjà compris la complexité de notre pays. On sent que ça a été fort formaté. Il me semblait tendu, formaté, pas sûr que ce soit lui qui entame les farandoles au nouvel an (rires). Il a choisi de parler en anglais, on ne va pas faire de la polémique mais voilà, tout se fera en Anglais. Donc, il y avait beaucoup de contrôle avec Martinez, ici il semble y en avoir aussi. "

Le staff belge, les choix de la task Force, le cas Thierry Henry, le fameux terme "lap-top trainer", retrouvez l’ensemble des thèmes abordés dans le Facebook Live en tête d’article.