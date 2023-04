Que penser de l’exposition "Le Chat en bronze" à Bruxelles ? On a testé pour vous

Et, cerise sur le gâteau, en plus des 20 sculptures déjà présentées dans les autres villes, deux nouveaux Chats de bronze seront dévoilés en première mondiale le 9 mars 2023. Cette exposition n’est pas seulement élégante, poétique et divertissante, elle a également un but vertueux. Les bénéfices de la vente des sculptures seront intégralement reversés à la cagnotte du Musée du Chat et du dessin d’humour, contribuant ainsi au financement de ce projet culturel ambitieux.

Depuis le début de la tournée, les sculptures ont été proposées à la vente à des collectionneurs, des entreprises, des collectivités ou des villes. Les bronzes peuvent être édités à deux exemplaires, ce qui en fait des objets de collection uniques. Les fans du Chat de Geluck peuvent ainsi avoir leur propre sculpture, tout en contribuant au financement du Musée du Chat et du dessin d’humour.