Que penser de l'album live d'Alain Souchon ? L'avis de Rudy Léonet

Avant le père et le fils Dutronc, Alain Souchon et ses deux fils avaient sorti le titre Ici et là, qui a donné son nom à une tournée. Un album live en CD et DVD, enregistré au Dôme de Paris, arrive ce 25 novembre.

Un cadeau bienvenu sous le sapin pour les fans mais Rudy Léonet prévient, on y distingue une voix un peux étrange chez l'auteur-compositeur-interprète. Alain Souchon offre un timbre encore plus nasillard et des intonations plus poussives que de coutume, signe d'un léger essoufflement vocal ? "C'est une sorte de vieille canaille qui ne porte pas son nom" estime l'animateur.